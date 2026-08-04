Tentano di svaligiare un negozio del centro commerciale: 2 donne in manette

Due rom in manette dopo aver svaligiato un negozio di un centro commerciale della zona nord di Torino. I poliziotti sono intervenuti su segnalazione di un addetto alla sicurezza dell'attività, che aveva notato la coppia di donne aggirarsi tra gli scaffali con fare sospetto.

Il modus operandi

Le due sarebbero entrate nel punto vendita in momenti diversi, così da non attirare l’attenzione, per poi ricongiungersi e agire in maniera coordinata. Dopo aver prelevato numerosi capi di abbigliamento, hanno rimosso le placche antitaccheggio prima di occultare la merce all’interno delle rispettive borse.

Una volta oltrepassate le casse automatiche senza effettuare il pagamento, sono state bloccate dalla responsabile del negozio e dall’addetto alla vigilanza, che nel frattempo avevano allertato la Polizia.

500 euro di merce

Giunti sul posto, gli agenti hanno controllato le donne, rinvenendo e sequestrando due forbicine e un gancio in acciaio utilizzato per la rimozione dei dispositivi antitaccheggio. La merce recuperata, costituita da numerosi capi di abbigliamento ancora rivendibili ma privi dei dispositivi antitaccheggio, aveva un valore complessivo di oltre 500€ ed è stata restituita all’esercizio commerciale.

Al termine delle attività, la 37enne e la 56enne romene sono state arrestate per tentato furto aggravato in concorso. Entrambe sono state messe ai domiciliari.