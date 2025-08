Viale Mai in fiore: volontari aprono la strada a un nuovo spazio verde

In un intervento dal valore simbolico e concreto, i volontari di Torino Spazio Pubblico hanno ripulito l’area adiacente al campus Luigi Einaudi, lungo viale Ottavio Mai, preparando il terreno per la nascita di una nuova aiuola. Un gesto socialmente significativo, che sente l’eco del progetto europeo di rigenerazione urbana ToNite, già in corso da qualche anno.

Viale Ottavio Mario Mai - che collega corso Farini al Lungo Dora Siena, all’interno del quartiere Vanchiglia/Vanchiglietta - è destinato a trasformarsi in un vero e proprio campus urbano, accessibile, sicuro e fruibile non solo per gli studenti ma per tutta la città.

Un progetto ambizioso già avviato

Finanziato con circa 495mila euro dal programma europeo Urban Innovative Actions (ToNite), il viale sarà rigenerato su una superficie di circa 4.500 metri quadri, includendo spazi pedonali, ciclabili, aree verdi, arredi urbani e un rain garden per la gestione sostenibile delle acque meteoriche. L’intento è realizzare un luogo pluralmente modulabile: aula studio all’aperto, luogo di socialità, spazio per eventi culturali, relax o street art.

Il gesto dei volontari

Oggi l’azione dei volontari di Torino Spazio Pubblico integra idealmente il più ampio progetto urbano. Ridando dignità all’area, rimuovendo erbacce, raccogliendo rifiuti e predisponendo lo spazio per l’installazione della futura aiuola, contribuiscono a rendere Vanchiglia un quartiere sempre più verde, curato, e vivo. Non è solo pulizia: è preparare il terreno, letteralmente e figurativamente, perché il quartiere possa crescere in bellezza e vitalità.