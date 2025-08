Stresa, furti durante la gita con i figli: denunciato 58enne torinese

I Carabinieri della Stazione di Stresa, hanno denunciato a piede libero un 58enne, dimorante nell’Hinterland torinese poiché ritenuto responsabile di furto aggravato. I fatti risalgono all’ultimo fine settimana quando il titolare di una profumeria di Stresa ha chiamato il 112 denunciando il furto di una confezione di profumo dal valore di 100 euro, avvenuto pochi istanti prima.

I militari della locale Stazione, intervenuti nell’immediatezza, dopo aver visionato le immagini delle telecamere a circuito chiuso del negozio, hanno accertato che l’autore del furto era accompagnato da tre bambini. Sono state subito diramate le ricerche dell’uomo che poco dopo veniva individuato e fermato dai militari e da personale della Polizia Locale di Stresa sul lungolago, intento a passeggiare come se non fosse successo nulla. L’uomo, che ha inizialmente negato ogni addebito, ha reagito al controllo degli operanti alzando la voce e ordinando alla figlia minore di filmare tutto con il telefono cellulare. A questo punto i militari, dopo aver calmato l’uomo, lo hanno accompagnato con i figli presso gli uffici della Stazione di Stresa dove, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 8 braccialetti di bigiotteria, occultati sulla sua persona che si è poi scoperto essere stati asportati poco prima in un vicino negozio di souvenir e un paio di confezioni di generi alimentari, anch’essi risultati asportati in un supermercato lì vicino.

A questo punto il 58enne, residente nel torinese, si è giustificato riferendo di essere giunto quella mattina a Stresa con il treno per far trascorrere ai figli minori una giornata sul lago. Il racconto non ha convinto i militari che, con la collaborazione degli agenti della Polizia Locale, hanno accertato che l’uomo era arrivato in auto, una Maserati, regolarmente posteggiata in un parcheggio di quel centro. Una rapida perquisizione all’autovettura ha permesso di rinvenire, riposto nel bagagliaio, la confezione di profumo asportata nella profumeria.