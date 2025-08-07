 / Cronaca

Spaccio di droga anche con bebè a bordo: 9 misure cautelari a Carmagnola

Con l'operazione "Cuore di ghiaccio" accertati oltre 500 episodi di compravendita di stupefacenti

Maxi operazione da parte dei militari della Compagnia di Moncalieri che con l'aiuto del personale specializzato delle Aliquote di Primo Intervento (API) del Comando Provinciale di Torino e del Nucleo Cinofili di Volpiano, hanno arrestato cittadini di nazionalità albanese e italiana, dediti al traffico di sostanze stupefacenti.

L’operazione - chiamata “cuore di ghiaccio”, dal nome salvato nella rubrica telefonica di uno degli acquirenti e poi ricollegato a uno degli indagati, una donna di 42 anni - è stata condotta dalla Sezione Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Moncalieri e coordinata dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Asti. 

La complessa ed articolata attività investigativa - realizzata anche mediante intercettazioni telefoniche ed ambientali - si è sviluppata nell’arco di circa un anno e ha consentito di accertare l’esistenza di un gruppo criminale ben organizzato, radicato nel territorio e “a gestione familiare”, volto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella provincia di Torino, prevalentemente nel territorio di Carmagnola e comuni limitrofi. 

Nel corso dell’indagine sono stati accertati oltre 500 episodi di compravendita di sostanza stupefacente, in prevalenza cocaina, con consegne che avvenivano ad ogni ora del giorno, sia a domicilio che in luoghi pubblici o aperti al pubblico (come supermercati), molte delle quali anche di notte e in presenza della figlia di due degli indagati, all’epoca dei fatti di pochi mesi. 

Sono stati inoltre effettuati ulteriori due arresti in flagranza di reato per spaccio e recuperati e sequestrati 1 kg di “cocaina” più altri tipi di sostanze stupefacenti varie. L’indagine ha quindi portato all’attuazione di misure cautelari personali in carcere a carico di 9 soggetti, di cui 7 uomini e 2 donne. I soggetti coinvolti, 6 italiani e 3 di origine albanese, sono tutti residenti nel Comune di Carmagnola; il più giovane ha 22 anni.

redazione

