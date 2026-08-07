Incrocio via Morandi-via Verga: “Troppi ingressi contromano”

Un incrocio che continua a far discutere. È quello tra via Morandi e via Verga, in Circoscrizione 2, finito al centro di un’interpellanza presentata dal consigliere Davide Schirru del gruppo “Noi Progettiamo per la 2”. L’obiettivo è capire se siano necessari ulteriori interventi per aumentare la sicurezza in un punto della viabilità dove, secondo le segnalazioni dei cittadini, non sono rari gli automobilisti che imboccano la carreggiata contromano.

La risposta degli uffici comunali, però, va in un’altra direzione: la segnaletica è già stata rafforzata negli anni scorsi e, alla luce dei dati sugli incidenti, non vengono ritenuti necessari nuovi provvedimenti, anche se resta aperta un'ipotesi per rendere ancora più evidente il corretto percorso.

Schirru: “Situazione pericolosa”

Nel mirino c’è la particolare conformazione dell’incrocio. Percorrendo via Morandi verso nord, gli automobilisti si trovano infatti davanti a uno sdoppiamento della carreggiata, con due corsie destinate a sensi di marcia opposti. Secondo quanto riferito dai residenti, questa configurazione indurrebbe alcuni conducenti a imboccare erroneamente la corsia vietata, nonostante la presenza del cartello di divieto di accesso. Una situazione che, sempre secondo le testimonianze raccolte nel quartiere, avrebbe già provocato incidenti e numerosi episodi nei quali si sarebbero sfiorate collisioni. Per questo motivo il consigliere ha chiesto alla Circoscrizione 2 interventi, come una diversa canalizzazione del traffico, per ridurre il rischio di nuovi incidenti.

Il Comune: “La segnaletica è già stata potenziata”

Lo stesso incrocio era già stato oggetto di un'altra interpellanza nel 2022, dalla quale era scaturita la decisione di rafforzare la segnaletica verticale e orizzontale. Da allora, spiegano i tecnici, non sarebbero pervenute ulteriori segnalazioni formali al servizio competente.

Secondo il Comune, chi percorre via Morandi verso nord e imbocca la carreggiata contromano ignora una serie di indicazioni ben visibili: un segnale di preavviso di obbligo di svolta a destra, il successivo obbligo di svolta, due cartelli di divieto di accesso e infine la striscia continua che canalizza il traffico.

I dati sugli incidenti

Anche le statistiche raccolte dall’amministrazione sembrano ridimensionare la criticità dell’incrocio. Nel periodo compreso tra il 2019 e il giugno 2025 risulta infatti registrato un solo incidente, avvenuto nel 2020, che ha coinvolto un veicolo in marcia e alcune auto in sosta. Pur escludendo nuovi interventi strutturali, resta in piedi l’ipotesi di istituzione di uno stop per i veicoli che percorrono via Morandi in direzione sud all'altezza di via Verga. Una misura che consentirebbe di rafforzare la percezione dello sdoppiamento della carreggiata attraverso una segnaletica orizzontale più evidente, riducendo ulteriormente il rischio di manovre errate.