Spaccano il finestrino di un taxi di sera, messi in fuga da un residente

Siamo in via Mercadante all'altezza del civico 122. Sono le 21 circa di martedì 5 agosto, quando due individui - con fare decisamente sospetto - si avvicinano a un taxi regolarmente parcheggiato. Mentre uno fa da palo appoggiato alla ringhiera, guardando bene alla sua destra e alla sua sinistra, l'altro si avvicina al mezzo e in un attimo rompe il finestrino posteriore. E' quanto si vede nel video, della durata di un minuto circa, girato da un cittadino del quartiere Barriera di Milano e poi diffuso sui social network, prima su Instagram e poi su Facebook.

La rabbia dei cittadini

L'autore della segnalazione - si legge su Instagram, sulla pagina di "Welcome to favelas" - aveva a sua volta subìto il medesimo trattamento giorni prima. E come da prassi, dopo aver girato il filmato, ha chiamato le forze dell'ordine per segnalare l'accaduto. "Ma nessuno, a dirla tutta, si è fatto vedere". A mettere in fuga i due, evitando che svuotassero il taxi, è stato proprio lo stesso residente che li ha "interrotti" parlando con loro e chiedendo se avessero dimenticato le chiavi nel taxi. Una frase sufficiente ad allarmarli e a convincerli ad andare via.

Episodi e danneggiamenti come questo, purtroppo, sono diventati la prassi in città: soprattutto in periferia. E il fatto che accada alle 21 di sera lascia ancora più basiti.