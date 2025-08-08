Terrore nella notte, armato di mannaia minaccia passanti e danneggia auto

Attimi di vero panico si sono vissuti nella notte del 5 agosto nel Comune di Brandizzo, dove un uomo italiano di 56 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha seminato il caos per le vie del paese armato di una mannaia.

In evidente stato di alterazione, probabilmente dovuto all’abuso di alcol, l’uomo ha colpito con violenza un’autovettura parcheggiata nei pressi del cimitero, danneggiando il parabrezza e il tetto a colpi di pugni. Alcuni giovani, testimoni della scena, hanno immediatamente avvisato il proprietario del veicolo, che si è precipitato sul posto.

Constatati i danni, la vittima ha tentato di inseguire l’uomo armato, richiedendo nel frattempo l’intervento dei carabinieri tramite il numero d’emergenza 112. Il 56enne, tuttavia, non si è fermato nemmeno di fronte all’arrivo del proprietario dell’auto: brandendo la mannaia, ha continuato a insultarlo e minacciarlo apertamente.

Soltanto l’arrivo tempestivo dei militari dell’Arma ha permesso di evitare il peggio. Dopo un breve ma delicato intervento, l’uomo ha deposto l’arma ed è stato messo in sicurezza. Subito dopo, è scattato l’arresto con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e porto abusivo di arma.

Il provvedimento è stato convalidato dal Pubblico Ministero della Procura di Ivrea, che ha disposto nei confronti dell’indagato una misura cautelare. L’uomo è ora in attesa degli sviluppi giudiziari.

Il provvedimento a carico del soggetto citato è stato emesso durante le indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza.