Alberi scortecciati dai cani, arrivano i cartelli: "Invitiamo i padroni a fare attenzione"

Da un anno e mezzo la Circoscrizione 6 prova a piantare un giovane albero nell’area giochi di via Moncrivello, quartiere Regio Parco. L’obiettivo è semplice: dare ombra diretta ai giochi per bambini, visto che la zona è circondata da piante ma lo spazio ludico resta completamente esposto al sole nelle ore più calde.

Il problema? Ogni volta che viene piantato un nuovo albero, qualcuno - o meglio, qualche cane - finisce per scortecciarlo. “Ma non è colpa degli animali - precisa la coordinatrice all’Ambiente della Circoscrizione 6, Giulia Zaccaro -, ma è chiaro che scortecciare un giovane albero, con queste temperature e così poche piogge, equivale a morte certa al 100%”.

Con il tecnico incaricato il centro civico ha deciso di tentare ancora una volta. “Se anche questo dovesse subire danni - aggiunge Zaccaro -, non resterà altra scelta che lasciare l’area giochi al sole”.