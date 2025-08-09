Marionette, burattini e dj set: a Casa Gianduja tanti eventi e l'Anguriata di Ferragosto

Domenica 10 agosto – Il Castello degli Spaventi. I burattini di Miro Strinati. Alle ore 18 va in scena l'affascinante mondo dei burattini con le creazioni di Miro Strinati. Un'esperienza suggestiva che mescola tradizione e magia, catturando l'immaginazione del pubblico con storie di mistero e un tocco di paura. Ingresso: 8 euro, gratuito fino a 3 anni.

Giovedì 14 agosto – Anguriata e serata danzante con DJ. Per la vigilia di Ferragosto, Casa Gianduja si veste a festa: si comincia con la tradizionale e rinfrescante anguriata gratuita. A seguire, serata danzante con DJ set, tra hit italiane, balli di gruppo e tanta voglia di stare insieme sotto le stelle. Biglietti: intero 10-8 euro, gratuito over 65.

Venerdì 15 agosto – Ferragosto con “Il circo dei burattini” e Anguriata finale. Gran finale con una giornata dedicata alle famiglie e ai bambini: alle 18, lo spettacolo “Il circo dei burattini”, portato in scena dalla compagnia Grilli, trasforma il teatrino in una pista da circo. Il clown nel cerchio, il clown in bicicletta, i fratelli acrobati, il trampoliere, il giocoliere, il cavallo intelligente, il funambolo danno vita ad uno show circense pieno di ritmo, sorpresa e comicità. La presenza di Gianduja (e di Giacometta) come spettatore, interrompe talvolta l'azione dei circensi per momenti di allegria.