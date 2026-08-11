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Economia e lavoro | 11 agosto 2026, 17:10

Danni all’agricoltura da maltempo d’agosto, la Regione mette online moduli e procedura per quantificare le perdite

Bongioanni: "Termine prorogato fino al 4 settembre"

Danni all’agricoltura da maltempo d’agosto, la Regione mette online moduli e procedura per quantificare le perdite


«La Regione Piemonte non ha perso un giorno di tempo. Come annuncuato ieri nella call con gli amministratori del territorio novarese, sono online da oggi sul sito della Regione la modulistica e le relative istruzioni d’uso affinché le aziende agricole e i Comuni possano avviare le procedure necessarie alla ricognizione dei danni e accedere ai risarcimenti previsti per gli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio piemontese in agosto: eventi che, pur avendo avuto un carattere prevalentemente localizzato, hanno inflitto danni consistenti e diffusi al comparto agricolo e in particolare a quello vitivinicolo di pregio del Novarese, ma non solo». Lo annunciato oggi l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni.


 

Le aziende colpite dai danni devono compilare e trasmettere al proprio Comune – in proprio o attraverso i Caa – la modulistica (modello Aziende Agricole) reperibile sul sito della Regione e dedicata alle procedure in caso di calamità naturali. I Comuni dove si è verificato il danno, una volta raccolte le segnalazioni delle aziende, dovranno inviare telematicamente alla Regione Piemonte attraverso il portale regionale Nembo i dati relativi ai danni subiti entro il 4 settembre 2026: termine fissato per poter ricomprendere ulteriori eventuali eventi calamitosi che si dovessero verificare.


 

Il risarcimento – che viene erogato attraverso il Fondo di Solidarietà Nazionale previsto dal decreto legislativo 102 del 2004 - riguarda i danni alle strutture aziendali, e non quelli subiti dalle produzioni in quanto classificati beni a copertura assicurativa agevolata. Sono ritenuti assicurabili, e quindi non delimitabili né oggetto di indennizzo, anche i danni a impianti di produzioni arboree e arbustive, reti antigrandine, reti antiacqua e impianti antibrina, serre e tunnel, ombrai, reti anti insetto. Una volta effettuata la ricognizione dei danni e la perimetrazione delle zone colpite, la Regione Piemonte approva con una delibera il quadro della situazione e lo invia al Masaf insieme ai dati meteorologici a sostegno della richiesta di riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento avverso.


 

comunicato stampa

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