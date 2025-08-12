Gli occupano casa mentre è in vacanza: proprietario avvertito da un vicino li fa arrestare

Il proprietario va in vacanza e in 4 gli occupano l'appartamento. E' successo a Torino, nel quartiere Aurora. A segnalare la situazione è stato un vicino di casa, che ha prontamente allertato le forze dell'ordine.

I protagonisti di questa occupazione abusiva sono tre uomini marocchini irregolari e una donna italiana (25-30 anni), tutti con precedenti, che hanno occupato l'appartamento sfondando la porta sapendo che il proprietario si trovava all’estero. I carabinieri sono arrivati con tre pattuglie e hanno portato i quattro in caserma in attesa della decisione del pubblico ministero.

"Voglio esprimere il mio più sincero ringraziamento ai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Torino per il tempestivo intervento nel quartiere Aurora, che ha portato all’arresto di quattro persone – ha dichiarato Giovanni Crosetto –. Questo risultato dimostra, ancora una volta, come l’applicazione delle norme introdotte con il Decreto Sicurezza (DL 48/2025) rappresenti uno strumento concreto ed efficace per tutelare i diritti dei cittadini onesti e garantire che la proprietà privata non venga calpestata. Grazie al nuovo quadro normativo, oggi le Forze dell’Ordine possono intervenire con maggiore rapidità e decisione, restituendo immediatamente gli immobili agli aventi diritto e contrastando con fermezza un fenomeno che per troppo tempo è stato sottovalutato".