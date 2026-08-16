Cambio ai vertici della Fondazione Accademia di Musica Ets di Pinerolo e Torino

Una nuova governance per la Fondazione Accademia di Musica Ets che opera dal 1994 a Pinerolo e Torino, con circa 50 docenti e 650 studenti che si dedicano a diversi strumenti musicali.

Ampliando i suoi orizzonti con competenze economico-finanziarie e comunicative in grado di sostenerne lo sviluppo strategico, la sostenibilità e la visibilità pubblica, l’Accademia garantisce però la propria continuità del progetto culturale: Laura Richaud, fondatrice dell’Accademia sin dalla sua nascita, conferma infatti il suo ruolo di direttore artistico.

“È giunto il momento per la Fondazione Accademia di Musica di un ulteriore passo in avanti. Insieme con i miei consiglieri, ho quindi preso la decisione di rivedere la governance – spiega Richaud –. Ho rimesso quindi, con gioia, il mio mandato presidenziale, nelle mani del nuovo Cda, mantenendo la carica di direttore artistico della Fondazione. Il Cda ha eletto all’unanimità, come presidente, Fabrizio Spagna”.

Fabrizio Spagna, classe 1965, anche presidente di Veneto Sviluppo e della Fvs Sgr Spa, è professore alla Ca’ Foscari - Venice School of Management e già presidente e amministratore delegato di Vpt - Venezia Termini Passeggeri. Riconoscendo i meriti del lavoro dell’Accademia in più di 30 anni, si impegna a porre le sue competenze a servizio del futuro della fondazione: “L’Accademia può e deve essere sempre più ambasciatore nel mondo della cultura musicale italiana, permettendo a moltissimi giovani talenti di perfezionarsi e raggiungere gli obiettivi più prestigiosi e suonare sui palcoscenici più importanti del mondo. Da parte mia, metterò in campo tutto il mio impegno e le mie competenze in ambito economico finanziario e strategico al fine di dare supporto a questo ambizioso progetto”.

Oltre al presidente, nel Consiglio di Amministrazione dell’Accademia entra il consigliere Alessandro Banfi, classe 1959. Giornalista, ha lavorato per dieci anni nel telegiornale di Canale 5, ha collaborato con Rai Uno, insegna Digital Journalism ed è direttore della comunicazione per la Fondazione Internazionale Oasis per il dialogo islamo-cristiano.

Gli altri cinque consiglieri coinvolti erano già presenti nei precedenti Cda: il direttore Laura Richaud, dedita all’insegnamento del pianoforte, il musicologo Giorgio Pugliaro, oltre a Danilo Candellero, Vincenzo Del Signore e Francesca Pignatelli. Il nuovo Cda rimarrà in carica fino a giugno 2027.