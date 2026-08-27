Chivasso e i Comuni Insieme per la Pace celebrano il primo anno di attività con Daniela Lucangeli

A quasi un anno dalla sua costituzione, il gruppo Comuni Insieme per la Pace celebra il primo anniversario di attività con un appuntamento di particolare rilievo culturale e sociale: la lectio magistralis della professoressa Daniela Lucangeli, dal titolo “Riconoscere le nostre emozioni per diventare agenti di pace”.

L’incontro si terrà lunedì 7 settembre 2026, dalle ore 10.30 alle ore 12.30, in modalità online, con partecipazione gratuita previa registrazione.

L'iniziativa è rivolta a studenti, docenti, personale ATA, famiglie e amministratori locali e si propone di offrire strumenti di riflessione e approfondimento sul ruolo delle emozioni nella costruzione delle relazioni personali e della convivenza sociale. Attraverso il contributo scientifico e divulgativo della professoressa Lucangeli, i partecipanti saranno accompagnati in un percorso volto a comprendere come il riconoscimento, la gestione e l'espressione consapevole delle emozioni possano trasformarsi in fattori di inclusione, collaborazione e coesione all'interno delle comunità.

Daniela Lucangeli

Psicologa, ricercatrice ed educatrice di riconosciuto prestigio internazionale, Daniela Lucangeli è professoressa ordinaria presso l’Università degli Studi di Padova ed è tra le principali studiose italiane nei settori della psicologia dello sviluppo, dell’apprendimento e dell’educazione.

È ideatrice del paradigma della “Scienza Servizievole”, che mira a tradurre le conoscenze delle neuroscienze in strumenti concreti a servizio della crescita cognitiva ed emotiva delle persone e delle comunità.

Ha inoltre fatto parte, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, del Comitato Tecnico Scientifico che ha contribuito all’elaborazione della Legge 170/2010 sulle “Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”.

È membro di associazioni scientifiche nazionali e internazionali, tra cui l’Accademia Mondiale delle Ricerche sulle difficoltà di apprendimento (IARLD). È presidente nazionale del CNIS (Associazione per il Coordinamento Nazionale degli Insegnanti Specializzati) e presidente di Mind 4 Children, spin-off dell’Università degli Studi di Padova che riunisce scienziati, ricercatori, specialisti, insegnanti ed educatori impegnati nella valorizzazione del potenziale umano.

Un percorso condiviso per promuovere la pace

Comuni Insieme per la Pace è stato costituito il 4 settembre 2025 dai Comuni di Brusasco, Castagneto Po, Cavagnolo, Chivasso, Crescentino, Lauriano e Monteu da Po, con l’intento di sviluppare iniziative comuni sui temi della pace, della partecipazione civica e della coesione sociale, nel rispetto dei principi e dei valori sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

«L’incontro con la professoressa Lucangeli rappresenta per noi il modo migliore per celebrare il primo anno di attività svolte insieme» dichiarano i Comuni aderenti al progetto.

«Si tratta di un’opportunità preziosa che la dottoressa Lucangeli mette a disposizione delle nostre amministrazioni e che noi, a nostra volta, desideriamo condividere con le nostre comunità. Siamo convinti che promuovere con continuità e sempre maggiore frequenza occasioni di approfondimento e confronto di questa natura possa contribuire concretamente a trasformare la pace da ideale a pratica quotidiana e concreta.

Una responsabilità da affermare, difendere e custodire giorno dopo giorno, ma anche un'opportunità di crescita, di riflessione e di stimolo, oltre che di incontro, partecipazione e condivisione tra istituzioni e comunità locali».

Come partecipare

La partecipazione alla lectio magistralis è gratuita, previa registrazione attraverso il link dedicato www.mind4children.com/x/fx1P26 oppure tramite il QR code riportato sul materiale informativo dell’iniziativa.

Nel frattempo, il gruppo Comuni Insieme per la Pace è al lavoro per definire il programma delle attività e degli appuntamenti previsti per l’ultimo quadrimestre del 2026 e per il 2027. Il calendario delle iniziative sarà presentato nelle prossime settimane, dando così continuità a un percorso comune fondato sulla partecipazione, sul confronto e sulla promozione di una cultura della pace.