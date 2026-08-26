I Danzatori di Bram di Cavour salutano Stefania Consaga

I Danzatori di Bram di Cavour perdono un membro che ha portato innovazione: Stefania Consaga, scomparsa lunedì 24 agosto, all’età di 54 anni, a causa di una malattia.

Era entrata nel gruppo cavourese 12 anni fa, insieme alla figlia Martina. “Allora la figlia, che continua oggi a ballare con noi, frequentava la prima media. Sono entrate nel gruppo un po’ per curiosità e un po’ perché la bambina aveva fatto corsi di danze alle elementari. Stefania si è poi appassionata a questi tipi di ballo e ha partecipato a più festival, eventi, spettacoli e feste locali – racconta il presidente Sergio Bunino –. Era una persona che c’era sempre: nonostante il lavoro che la prendeva parecchio e la famiglia, riusciva a ritagliare del tempo per il gruppo”.

Consaga ha sempre partecipato attivamente ed è stata prima segretaria e poi vicepresidente dei Danzatori di Bram. Abitava a Bricherasio e, dopo aver lavorato per anni all’ITT di Barge, si è era spostata alla Trellenborg di Cuneo. “Nel gruppo è sempre stata l’innovatrice. Avendo a che fare con l’ITT e la Trellenborg andava spesso in giro per lavoro e con l’occasione si confrontava con altre realtà. Ritornava così sempre con idee nuove da proporre per quanto riguarda danza e musica. E poi le piaceva molto viaggiare.”

Il suo carattere vivace ha portato energia ai Danzatori. “Era una persona molto schietta e diretta, che con le sue novità riusciva a dare degli ‘scossoni’ al gruppo – aggiunge Bunino –. Ci mancherà. Ha lottato con tutta la sua forza. Dopo le prime cure, ha avuto una ripresa ed è rientrata subito, è venuta a fare delle prove e si sentiva meglio, però purtroppo questa malattia non gli ha poi lasciato scampo”.

L'ultimo saluto si terrà domani, giovedì 27 agosto, nella chiesa di San Francesco a Piossasco, alle 15. La famiglia ha chiesto che, al posto dei fiori, eventuali offerte vengano devolute alla Fondazione Allegra Agnelli per la ricerca sul cancro.