A 44 anni William Jourdan è il nuovo moderatore della Tavola valdese

È William Jourdan il nuovo moderatore della Tavola valdese, cioè il rappresentante della Chiesa eletto oggi – mercoledì 26 agosto – nell'ultima giornata di Sinodo. Quarantaquattrenne, prende il posto di Alessandra Trotta che ha ricoperto il ruolo in modo ininterrotto per sette anni, raggiungendo quindi il numero massimo di rielezioni.

A differenza di Trotta, Jourdan è cresciuto in Val Pellice. Ha frequentato la chiesa valdese di Luserna San Giovanni e ha studiato al Liceo valdese di Torre Pellice. Ha completato la sua formazione alla Facoltà valdese di Teologia di Roma e, successivamente, a Heidelberg (Germania), in una delle facoltà teologiche più antiche, e a Losanna (Svizzera). È stato consacrato pastore durante il Sinodo del 2012.

Il suo primo servizio è stato nelle chiese metodiste di Vicenza e Bassano del Grappa dove è rimasto dal 2010 al 2017 e dove ha ricoperto anche il ruolo di sovrintendente del VII Circuito. Nel 2017 è divento pastore della chiesa valdese di Genova Centro e dal 2018 al 2021 è stato sovrintendente del V Circuito.

Padre di due figli, è marito di una pastora metodista. Ha collaborato con l'editrice Claudiana e con la rivista Protestantesimo ed è attivo nel dialogo ecumenico. Jourdan era già membro della Tavola valdese.