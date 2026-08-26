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Attualità | 26 agosto 2026, 13:15

A 44 anni William Jourdan è il nuovo moderatore della Tavola valdese

Sarà lui a rappresentare la Chiesa per il prossimo anno. Prende il posto di Alessandra Trotta che non poteva più essere rieletta

Il nuovo moderatore (foto di Daniele Vola)

Il nuovo moderatore (foto di Daniele Vola)

È William Jourdan il nuovo moderatore della Tavola valdese, cioè il rappresentante della Chiesa eletto oggi – mercoledì 26 agosto – nell'ultima giornata di Sinodo. Quarantaquattrenne, prende il posto di Alessandra Trotta che ha ricoperto il ruolo in modo ininterrotto per sette anni, raggiungendo quindi il numero massimo di rielezioni.

A differenza di Trotta, Jourdan è cresciuto in Val Pellice. Ha frequentato la chiesa valdese di Luserna San Giovanni e ha studiato al Liceo valdese di Torre Pellice. Ha completato la sua formazione alla Facoltà valdese di Teologia di Roma e, successivamente, a Heidelberg (Germania), in una delle facoltà teologiche più antiche, e a Losanna (Svizzera). È stato consacrato pastore durante il Sinodo del 2012.

Il suo primo servizio è stato nelle chiese metodiste di Vicenza e Bassano del Grappa dove è rimasto dal 2010 al 2017 e dove ha ricoperto anche il ruolo di sovrintendente del VII Circuito. Nel 2017 è divento pastore della chiesa valdese di Genova Centro e dal 2018 al 2021 è stato sovrintendente del V Circuito.

Padre di due figli, è marito di una pastora metodista. Ha collaborato con l'editrice Claudiana e con la rivista Protestantesimo ed è attivo nel dialogo ecumenico. Jourdan era già membro della Tavola valdese.

Redazione

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