Scontro tra furgone e moto sulla Statale 24, centauro grave al Cto

Grave incidente stradale oggi, nel primo pomeriggio, in Alta Valle di Susa. Intorno alle ore 14 di giovedì 27 agosto, un violento impatto ha coinvolto un furgone e una motocicletta lungo la strada statale 24 del Monginevro, all'altezza del territorio di Salbertrand.

Lo scontro nei pressi della zona del camping Gran Bosco. A seguito dell'impatto con il furgone, il motociclista è stato sbalzato fuori strada, finendo la propria corsa in un fosso ai lati della carreggiata. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime ai primi soccorritori: i sanitari del 118, giunti sul posto con un'ambulanza, ne hanno disposto l'immediato trasferimento in elicottero. Il centauro è stato elitrasportato in codice rosso al Centro Traumatologico Ortopedico di Torino.

Sulla Statale 24 sono tempestivamente intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Susa per la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell'area dell'incidente. I rilievi per ricostruire la dinamica esatta del sinistro e accertare le responsabilità sono stati affidati ai carabinieri della compagnia di Susa, che si sono occupati anche della gestione del traffico durante le operazioni di soccorso.