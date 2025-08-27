Ai Murazzi di Torino nasce l'angolo degli abbracci: "Hug here" [FOTO]

Ai Murazzi è comparso uno spazio per gli abbracci

A Torino nasce l'angolo degli abbracci. A crearlo ai Murazzi, davanti all'ex Csa, lo street artist Greg Goya che negli scorsi giorni ha realizzato qua la sua ultima opera.

"Hug here"

Tracciato in vernice bianca sull'asfalto un quadrato, con all'interno la scritta "Hug here", cioè "Qui abbracci". Un'installazione emozionale promossa come di consueto tramite i suoi canali social, dove si vede in un breve video fidanzati stringersi forte, ma anche un uomo abbracciare il suo cane.

Da Milano a Chicago

"I created a “hugging spot” #streetart", scrive Goya su facebook. Sono diverse le installazioni dello street artist che si possono incontrare per le strade di Torino, ma non solo: quest'estate ha realizzato opere anche a Milano, Barcellona, Chicago e Santa Margherita Ligure.