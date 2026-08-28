È morto De Michelis, per quasi vent’anni alla guida degli alpini di Torre Pellice

È stato uno dei capogruppo storici degli alpini di Torre Pellice ed è toccato a lui guidare il festeggiamento per i 90 anni dalla fondazione del gruppo. Era anche uno degli storici volontari che rispondono alle richieste di aiuto degli anziani in difficoltà assistiti dal Telesoccorso.

Il torrese Bruno De Michelis è morto nella notte tra martedì e mercoledì e oggi, venerdì 28 agosto, alla chiesa parrocchiale di San Martino, si terrà il funerale a partire dalle 16. Ottantottenne, nella vita lavorativa era stato contabile all’Skf.

Il capogruppo dei 90 anni

Con il gagliardetto, al funerale, saranno presenti anche gli alpini che ha guidato in questi anni. “Bruno era diventato capogruppo nel 2002 e lo era rimasto fino al 2019. L’anno successivo alla festa dei 90 gli subentrai io, perché diceva di essere troppo stanco per continuare a ricoprire quella carica”, ricorda il successore Andrea Beltramino.

Ma quella non era l’unica occupazione di De Michelis: “Oltre a tenere in piedi il gruppo di Torre Pellice era stato per diversi anni consigliere sezionale, ricoprendo anche incarichi importanti” sottolinea il presidente della sezione dell’Associazione nazionale alpini di Pinerolo, Mauro Buttigliero, Aveva condiviso questo impegno con la famiglia: “Sua figlia Daria ha sempre suonato nella banda musicale Ana di Pinerolo” aggiunge.

“Volenteroso e dal carattere a tratti esuberante, Bruno non ha fatto mai mancare il suo supporto al gruppo alpini” sottolinea Beltramino.

L’autista del ‘Vengo a prenderti’

De Michelis ha contribuito con il suo tempo libero e la sua intraprendenza anche al servizio di Telesoccorso, nato per sostenere soprattutto gli anziani che vivono a casa da soli. Fin dal l’inizio, inoltre, è stato uno degli autisti del servizio ‘Vengo a prenderti’, accompagnando chi è malato e non può guidare a svolgere visite e terapie. “Bruno era una persona squisita e un vulcano di idee per l’associazione. Sempre disponibile era anche un uomo molto fermo nelle proprie convinzioni” racconta Maria Teresa Peloso, presidente dell’associazione Telesoccorso Val Pellice che gestisce entrambi i servizi.

Offriva il suo servizio alla centrale operativa in via Arnaud a Torre Pellice rispondendo alle chiamate di aiuto dal 2001. “Inoltre, nel 2010 – aggiunge Peloso –, quando attivammo il servizio del ‘Vengo a prenderti’, cominciò ad accompagnare le persone all’ospedale”.