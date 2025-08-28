Via Pozzo Strada, albero di 5 metri crolla sul marciapiede

Paura questo pomeriggio, giovedì 28 agosto 2025, in via Pozzo Strada, dove una pianta alta circa cinque metri è caduta improvvisamente sul marciapiede. L’albero ha sfiorato alcune auto parcheggiate lungo la strada, in primis una Fiat 500 L, senza però provocare danni significativi né feriti.

Sul posto è intervenuta la polizia locale, che ha delimitato l’area e regolato la viabilità durante le operazioni di messa in sicurezza. A lavorare sul taglio del tronco e dei rami i vigili del Fuoco, che hanno provveduto a segare in due l’albero per rimuoverlo e liberare il passaggio.

Fortunatamente nessun pedone si trovava in transito al momento della caduta, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Resta da chiarire la causa del crollo: tra le ipotesi: radici indebolite dal maltempo o possibili condizioni precarie della pianta.