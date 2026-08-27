Ascensore da incubo alle popolari, la protesta dei disabili: "Si ferma sempre, noi ai domiciliari"

Dal mese di gennaio l’unico ascensore presente nel complesso di case popolari in via Bologna 265 (interno 3) sembra funzionare a singhiozzo, lasciando periodicamente a piedi decine di famiglie del quartiere Regio Parco.

L’ultimo caso questa mattina quando l’impianto è andato nuovamente ko a causa di un guasto. Lasciando, temporaneamente, due persone bloccate all'interno (prima dell'arrivo dei vigili del fuoco). Fattore che ha messo in allarme gli inquilini, specie chi vive agli ultimi piani e ha difficoltà motorie. Tra le più arrabbiate la signora Sonia, residente all’ultimo piano, che ha deciso di inoltrare un esposto alla Procura della Repubblica.

L'ascensore, infatti, si era già fermato domenica scorsa, prima del riavvio nella giornata di martedì.

I residenti: “Così da mesi”

"La situazione - raccontano nel palazzo - è diventata insostenibile". Tanto da portare la donna, madre di Kevin, un ragazzo di 13 anni affetto da disabilità e non autonomo, a farsi portavoce delle istanze del palazzo. “La mancanza dell’ascensore - racconta -, si traduce in un vero e proprio sequestro in casa per le persone fragili, per gli anziani e per chi ha limitazioni motorie. Una situazione di tensione gravata anche dall’assenza di un pronto intervento attivo H24 nei giorni festivi”.

Una settimana fa, inoltre, qualcuno ha anche fatto partire una ulteriore chiamata ai vigili del fuoco per via di un forte odore di bruciato proveniente dal vano tecnico. Questo prima che l’impianto si arrestasse nuovamente nella giornata del 23 agosto.

Atc: “In previsione due interventi"

Del problema si è interessata l’Atc. I tecnici hanno ripristinato l’ascensore che è tornato in funzione all’ora di pranzo di martedì 25 agosto, a seguito della segnalazione pervenuta la sera di domenica. “Siamo ben consapevoli delle criticità per i nuclei fragili che risiedono nelle case popolari, per questo motivo siamo intervenuti tempestivamente”.

Nel caso dell’impianto di via Bologna 265/3, è in programma per la giornata di lunedì l’intervento di sostituzione del componente del quadro elettrico, che è stato all’origine dei fermi delle ultime settimane. L’impianto potrà così essere rimesso in funzione, mentre in una data successiva, che sarà comunicata con anticipo ai residenti, sarà programmato un ulteriore intervento manutentivo volto a prevenire eventuali fermi futuri.