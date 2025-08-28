Il trincerone torna hotel per disperati: riecco tende, rifiuti e biciclette [FOTO]

A volte ritornano. Torna d'attualità la situazione del campeggio per disperati nel trincerone di via Sempione, di fronte all’ospedale Giovanni Bosco. Secondo quanto riportato dal consigliere della Lega della Circoscrizione 6, Maurizio Anastasia, un uomo di origine rom, precedentemente affidato a una struttura di accoglienza, sarebbe tornato a occupare l’area pubblica all’ingresso dei giardini.

La vicenda si inserisce in un contesto già noto ai residenti: la zona, infatti, era stata recentemente ripulita da Amiat, che aveva provveduto alla rimozione di diversi quintali di materiali e rifiuti accumulati. L’intervento, costato alle casse pubbliche, aveva riportato per breve tempo il decoro nell’area.

Oggi, però, secondo Anastasia, la situazione rischia di ripresentarsi: “Ci ritroviamo di fronte allo stesso problema - afferma -. Dopo le pulizie, ci si limita ad aspettare che la situazione degeneri di nuovo, magari fino a un rogo, prima di intervenire seriamente”.

Duro sull'argomento anche il vicepresidente vicario del Consiglio comunale, Domenico Garcea. "Questa situazione non può più essere tollerata - accusa -, né dal punto di vista della sicurezza, né dal punto di vista ambientale".