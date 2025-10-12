Università, a Torino in arrivo quasi 5.000 nuovi posti letto per gli studenti

Presentate richieste per realizzare 6.528 posti letto a prezzo calmierato in Piemonte grazie al bando Housing del Ministero dell'Università e della Ricerca, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con uno stanziamento totale di 1 miliardo e 200 milioni di euro.

In arrivo quasi 4 mila posti letto a Torino

Nello specifico ad Alessandria sono pervenute candidature per 349 posti letto, ad Asti per 22 posti letto, a Novara per 1.113 posti letto, a Torino per 4.956 posti letto e a Vercelli per 88 posti letto. Il bando è ancora aperto ed è possibile presentare domanda di partecipazione. A livello nazionale le candidature ammontano a 60.300 posti letto. Nella gestione del bando il MUR ha avuto anche il supporto e l’assistenza tecnica di Cassa Depositi e Prestiti (CDP).

“L'investimento sull'housing universitario rappresenta una misura fondamentale di equità sociale e una leva strategica per garantire il diritto allo studio. Così rafforziamo l'attrattività del nostro sistema universitario e assicuriamo che il merito non venga penalizzato a causa delle difficoltà economiche delle famiglie": così il Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. "La straordinaria partecipazione in Piemonte al bando rappresenta un impegno concreto per il futuro del Paese e per la competitività del nostro sistema universitario".

Insieme al Bando Housing del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la strategia del MUR sulla residenzialità universitaria si concretizza attraverso la legge 338/2000 che prevede un cofinanziamento da parte del Ministero, fino al 75% del costo totale, per la realizzazione di interventi come nuove costruzioni, ristrutturazioni, adeguamenti e acquisto di immobili per studentati.

Finora cofinanziati 930 nuovi posti letto

In Piemonte, fino ad ora, sono stati cofinanziati 930 nuovi posti letto con uno stanziamento di 69.956.528 euro. Dal 2023 a livello nazionale, tramite il V Bando della legge 338/2000, sono stati cofinanziati 10 mila posti letto con oltre 800 milioni di euro.