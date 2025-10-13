Beinasco, la truffa dei finti carabinieri costa ad una pensionata 2000 euro in contanti

I modi gentili, il tesserino dell'Arma, le parole convincenti. E così una pensionata 76enne di Beinasco è stata l'ennesima vittima di una truffa agli anziani nella cintura sud di Torino.

La scusa delle banconote false

Falsi carabinieri hanno suonato alla sua porta, dicendo di avere motivo per credere che la donna avesse da poco incassato delle banconote false. Con la scusa di fare un controllo, sono riusciti a farsi aprire la porta e una volta dentro le hanno detto di andare a controllare in tutti i cassetti dell'abitazione, per non rischiare di finire nei guai con la banca Risultato: in breve tempo la donna ha tirato fuori e consegnato ai truffatori qualcosa come 2000 euro in banconote.

Consegnati 2000 euro in contanti

A quel punto, con una scusa i due finti carabinieri si sono dileguati all'istante e solo poco dopo la donna, parlando con alcuni parenti, ha capito che si era trattato di un raggiro. A quel punto non le è rimasto altro che contattare il 112 per denunciare l'accaduto: ora i veri carabinieri stanno indagando per capire se i due protagonisti della truffa avessero di recente portato a termine azioni simili nella zona.