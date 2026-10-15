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Cronaca | 15 ottobre 2026, 19:27

Ritrovato il corpo di un uomo al Parco Sempione: sul posto la polizia

Ancora da stabilire le cause del decesso

Tragedia al Parco Sempione dove nel tardo pomeriggio è stato ritrovato il corpo di uomo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. 

Ancora non si sanno le cause del decesso, ma gli inquirenti non escludono si tratti di un gesto volontario. 

Il Parco Sempione pochi mesi fa è stato teatro di un'altra tragedia, quella della 45enne Nadia Ariana Di Claudio, ritrovata senza vita dopo un'overdose il 10 agosto scorso. Un episodio che aveva riacceso i riflettori sulla situazione di dregado e abbandono in cui versa il parco. 

redazione

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