Ritrovato il corpo di un uomo al Parco Sempione: sul posto la polizia

Tragedia al Parco Sempione dove nel tardo pomeriggio è stato ritrovato il corpo di uomo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia.

Ancora non si sanno le cause del decesso, ma gli inquirenti non escludono si tratti di un gesto volontario.

Il Parco Sempione pochi mesi fa è stato teatro di un'altra tragedia, quella della 45enne Nadia Ariana Di Claudio, ritrovata senza vita dopo un'overdose il 10 agosto scorso. Un episodio che aveva riacceso i riflettori sulla situazione di dregado e abbandono in cui versa il parco.