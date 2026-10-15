Women & the City, al via la 4^ edizione: intelligenza artificiale, salute, lavoro, abitare, sport e contrasto alla violenza di genere

Come cambia una città quando tiene conto della vita, dei bisogni e delle prospettive delle donne? Da questa riflessione nasce Women & the City, che mette in dialogo ricerca, cultura, istituzioni e cittadinanza per affrontare le disuguaglianze e costruire nuove possibilità di partecipazione. Da venerdì 6 a mercoledì 18 novembre 2026 torna a Torino il festival organizzato e promosso da Fondazione Torino Città per le Donne ETS (TOxD+), che dal 2023 porta al centro del dibattito pubblico la condizione delle donne e il loro contributo alla vita della città.

La IV edizione, la prima dopo la tappa itinerante di Bari dello scorso maggio, propone appuntamenti gratuiti tra panel, lectio, convegni, presentazioni di libri, spettacoli, podcast dal vivo e una passeggiata urbana, in molte sedi di Torino e dell’area metropolitana.

Il programma mette in relazione esperienze quotidiane e scelte collettive: chi progetta le nuove tecnologie, come riconoscere i bisogni di salute delle donne, quali opportunità offre il lavoro, come rendere la casa accessibile e quale spazio hanno le donne nello sport. Il contrasto alla violenza di genere attraversa gli incontri sul linguaggio, sulla giustizia e sulla cultura del dominio, chiamando in causa direttamente anche gli uomini. La riflessione sulla responsabilità maschile e sul cambiamento dei modelli culturali collega la stand-up comedy del filosofo femminista Lorenzo Gasparrini, il dialogo sulle maschilità nato dal gruppo “Attivare gli uomini” della Fondazione e la lectio dello storico francese Ivan Jablonka sulla cultura del femminicidio.

Il festival sarà preceduto, martedì 20 ottobre alle 20, da un’anteprima al Cinema Fratelli Marx con la proiezione di “Carla Lonzi, dentro e fuori dal mondo” di Francesca Archibugi, in anteprima rispetto all’uscita nelle sale. Il film, prodotto da Fandango con Luce Cinecittà e Rai Cinema, sarà presentato dalla regista, che incontrerà il pubblico in sala.

L’inaugurazione ufficiale è venerdì 6 novembre alle 17 al Politecnico di Torino, nell’Aula Giovanni Agnelli. Seguono, alle 18, la stand-up comedy di Lorenzo Gasparrini, “Ma cosa ho fatto? Corso per diventare uomini nuovi”, e, alle 21 al Circolo dei lettori, l’anteprima dello spettacolo “Le ultime ribelli: Lea e Denise”.

Gli appuntamenti si svolgono in diversi luoghi della città, dal Politecnico di Torino al Circolo dei lettori, dal Campus Einaudi a SocialFare e Ultraspazio Club. Il festival si estende anche al territorio metropolitano, insieme alla Città di Moncalieri e al comune di Cinzano, partner di questa edizione: giovedì 12 novembre la Biblioteca civica “A. Arduino” di Moncalieri ospita due incontri dedicati alla menopausa e all’educazione finanziaria; domenica 15 novembre il Caffè Letterario Nietta Aprà di Cinzano accoglie “Dove comincia la violenza?”, incontro partecipato con l’avvocata Anna Clorinda Ronfani.

“Women & the city è l’appuntamento annuale della nostra fondazione per parlare dei temi che ci sono cari e offrire un’occasione di riflessione per tutta la città. Crediamo fortemente che la forza della cultura sia indispensabile per produrre cambiamento e per questo portiamo il festival nei luoghi dove si fa ricerca, si studia, si lavora e si fa divulgazione culturale, mettendo in dialogo esperienze, competenze e generazioni diverse. Quest’anno abbiamo voluto sottolineare l’importanza di attivare anche gli uomini perché la violenza contro le donne non si contrasta da sole: è una responsabilità che riguarda tutti e tutte. Una società più giusta per le donne è una società più giusta in generale.”, dichiara Antonella Parigi, presidente della Fondazione Torino Città per le Donne ETS.