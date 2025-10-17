 / Cronaca

Cronaca | 17 ottobre 2025, 15:08

I professori del Primo fanno cordone contro i giovani militanti della Meloni

Ieri qualche tensione tra i comitati antifascisti ed i ragazzi di Gioventù Nazionale

I professori del Primo fanno cordone contro i giovani militanti della Meloni

I professori del Primo fanno cordone contro i giovani militanti della Meloni

I professori del liceo artistico Primo di Torino fanno cordone contro i militanti di destra di Gioventù Nazionale. Ieri si era già registrata qualche tensione, quando i ragazzi dell'organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia erano andati a fare volantinaggio davanti all'istituto superiore.

Le contestazioni 

Gli studenti, durante le settimane di mobilitazione per Gaza, erano stati tra i primi ad occupare la scuola di Vanchiglietta. Giovedì scorso i militanti di destra sono andati davanti al Primo a distribuire manifesti, ma dopo alcuni minuti sono stati contestati dai collettivi antifascisti dell'Artistico, mentre i professori gli hanno chiesto di allontanarsi.

Il cordone

Questa mattina i docenti del liceo hanno deciso di rispondere con un'azione ancora più, facendo “cordone” davanti ai cancelli.  

"Hanno cercato di combatterci non sul piano del confronto ma su quello del vittimismo, e ancora una volta non abbiamo fatto passi indietro. Continueremo le nostre attività nelle scuole che a loro piaccia o no” ha replicato il responsabile di Gioventù Nazionale Torino Riccardo Combina

Cinzia Gatti

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium