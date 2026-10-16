Il 17 e 18 ottobre "ScopriGrugliasco" e i suoi beni storici

Sabato 17 e domenica 18 ottobre la Società Le Serre e il Comune di Grugliasco organizzano “ScopriGrugliasco”, progetto di valorizzazione del patrimonio storico e culturale della città, nato in collaborazione con diverse associazioni del territorio.

L’iniziativa vuole essere un’occasione per offrire a tutti e a tutte la possibilità di vivere e conoscere da vicino alcuni dei luoghi più significativi di Grugliasco: il Museo Gianduja, la Cappella Mandina, la Cappella della Santissima Annunziata, il Parco di Villa Claretta e Villa Boriglione, inserita nella splendida cornice del Parco Culturale Le Serre.

Attesissima, nel corso della prima giornata, la riapertura del Ri.Mu, rifugio e museo storico della Città, che torna a essere fruibile al pubblico dopo attenti lavori di riqualificazione, entrando a pieno titolo nel percorso di valorizzazione dei luoghi storici di Grugliasco.

«L’esperienza e il contributo delle associazioni che hanno aderito al progetto sono stati preziosi per costruire insieme un’iniziativa condivisa e partecipata – sottolineano Emanuele Gaito, Sindaco di Grugliasco; Anastasia Rita Guarna, Assessora alla Cultura e partecipazione e Marco Cucchietti, Direttore della Società Le Serre –. Siamo felici di aver organizzato queste prime date di "ScopriGrugliasco" perché è un progetto capace non solo di valorizzare il patrimonio storico e culturale della nostra città, ma anche di far emergere la ricchezza e la vitalità delle tante realtà associative che la compongono».

Tutte le visite sono gratuite e senza necessità di prenotazione. In caso di maltempo, le attività previste presso il Parco di Villa Claretta saranno annullate.

IL PROGRAMMA

Sabato 17 ottobre

Villa Boriglione

16:00 Magister Harmoniae Ensemble – Musica Insieme

16:30 Saluto istituzionale

16:45 Inaugurazione Ri.mu. – Cojtà Gruliascheisa e AgorArt

17:00-19:00 Visite guidate Ri.mu. – Cojtà Gruliascheisa, AgorArt

Visite guidate Museo Gianduja – Istituto per i Beni Marionettistici

16:00-19:00 Mostra pittorica “Grugliasco in tela” – Sezione Aurea

Domenica 18 ottobre

Parco di Villa Claretta

10:00-17:00 Spaccato di vita civile e militare epoca 1700 – Gruppo storico Milizia Paesana

10:00-17:00 LegamiInCircolo – Città Futura, Zona Franca, Il Margine

Cappella Mandina

10:00 Visita guidata

11:00 Momento musicale – Musica Insieme

12:00 Visita guidata

Villa Boriglione

15:00 – 17:00 Visite guidate Ri.mu – Cojtà Gruliascheisa, AgorArt

Visite guidate Museo Gianduja – Istituto per i Beni Marionettistici

Mostra pittorica “Grugliasco in tela” – Sezione Aurea

Cappella Ss.ma Annunziata

15:30 Visita guidata

16:00 Momento musicale – Agamus

17:00 Visita guidata

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti: www.leserre.org, sezione "Eventi/news".