17 ottobre 2025

Al Conservatorio la festa per le nozze d’oro di 340 coppie torinesi

La Città celebra gli sposi del 1974 con un video-ricordo e la consegna di pergamene commemorative

Immagine di repertorio

Un grande evento per celebrare l’amore che resiste nel tempo. Domenica 19 ottobre 2025, a partire dalle 9.30, il Conservatorio Giuseppe Verdi di via Mazzini 11 ospiterà la cerimonia organizzata dalla Città di Torino per festeggiare le nozze d’oro delle coppie che hanno pronunciato il loro “sì” nel 1974.

Saranno 340 le coppie accolte dal sindaco Stefano Lo Russo per un momento di festa diventato ormai una tradizione cittadina, dedicato a chi lo scorso anno ha raggiunto il traguardo dei 50 anni di matrimonio.

I festeggiati saranno accolti in sala da un video che ripercorrerà gli eventi del 1974, l’anno in cui si sono uniti in matrimonio. A ciascuna coppia verrà poi consegnata una pergamena commemorativa, e chi lo desidera potrà scattare una foto ricordo con il sindaco.

Nel corso del 2025, il Comune ha già organizzato numerosi appuntamenti per celebrare le coppie torinesi al traguardo delle nozze d’oro. In tutto, sono 2.360 i residenti che si sono sposati nel 1974: circa 400 coppie hanno già partecipato alle cerimonie organizzate nelle Circoscrizioni, mentre 284 avevano festeggiato a aprile, sempre al Conservatorio.

Quello di domenica sarà dunque un nuovo, sentito omaggio a chi, dopo mezzo secolo insieme, continua a rappresentare un esempio di affetto, impegno e condivisione.

Redazione

