Villafranca e Cardè inaugurano il loro anno accademico all’Unitre tra conferme e nuove proposte

Balli occitani, lingue straniere, ma anche country e filosofia tra i 34 corsi dell’offerta formativa dell’anno accademico 2026-2027 dell’Università per le Tre Età delle sedi di Villafranca e Cardè. Accanto ai corsi vengono proposte serate culturali, gite, visite, occasioni conviviali.

“L'anno accademico 2025-2026 si è chiuso con 243 soci. Attualmente, a poco più di un mese dall'apertura delle iscrizioni, siamo oltre 150. Il riscontro si conferma positivo”, fanno sapere dall’Università.

Restano in calendario i corsi di attività fisica, i balli occitani, le lingue straniere e le attività manuali, mentre tra le nuove proposte figurano balli country, astrologia, apicoltura, filosofia, storia e chitarra. A lavorare alla programmazione e alla gestione delle attività è il Consiglio direttivo, composto, oltre che dal presidente Enrico Grande, dalla vice Marcella Nicola, dalla tesoriera Caterina Partiti, dalla segretaria Anna Barberis, dai direttori dei corsi Vanda Gagliasso e Mattia Meirone Barbero e dai consiglieri Loredana Biffi, Paolo Costantini e Mario Ferrara.

L’obiettivo rimane costruire relazioni e collaborazioni, con altre Unitre e associazioni del territorio: prosegue la convenzione con Moretta, mentre sono in fase di avvio nuove collaborazioni con le sedi di Vigone e Torre Pellice e con la Compagnia del Cardo di Cardè. Proprio con quest’ultima realtà è in programma una mini rassegna letteraria che prenderà il via a partire dalla fine di ottobre.

Tra le nuove esperienze c’è poi l’Erasmus: “Un’esperienza di cui andiamo giustamente orgogliosi, dato che Villafranca è stata una delle due sedi piemontesi accreditate per la mobilità di maggio 2026”, sottolinea il presidente. Il viaggio Erasmus+ in Lettonia si è svolto dal 18 al 24 maggio scorsi e ora si attende di conoscere quali saranno le destinazioni per il 2027.

L’apertura ufficiale dell’anno accademico sarà domani, sabato 17 ottobre, nel Salone Parrocchiale di Villafranca Piemonte, in piazza Santo Stefano. Alle 20,30 si terrà l’assemblea dei soci, con l’approvazione del bilancio, mentre alle 21 sul palco salirà il trio Chiaberez, protagonista dello spettacolo ‘Viaggio nel Novecento – Le canzoni che hanno raccontato l’Italia’: a esibirsi saranno Chiara Saccheggiani alla voce, Bernardino Cagliero al pianoforte ed Ezio Tarabra alla chitarra.