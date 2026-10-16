Dopo 96 anni i grandi scacchi tornano al Casinò di Sanremo: dal 16 al 18 ottobre il Festival Internazionale

Il Casinò di Sanremo si riappropria del prestigio della scacchiera internazionale. Da oggi 16 a domenica 18 ottobre nella sala Privata si sfideranno gli ottanta partecipanti al Terzo Festival internazionale di Scacchi “Città di Sanremo” un evento che segna una nuova fase di crescita per il movimento scacchistico ligure e nazionale.

“Dal 16 gennaio al 4 febbraio 1930 si sfidarono nelle nostre sale i campioni del momento della scacchiera, nel torneo dei Giganti, decretando regole e mosse che rimasero nella storia di questo interessante gioco. Alexander Alekhine, allora campione del mondo, firmò una performance memorabile che sancì il dominio tecnico e psicologico, creando una particolare mossa, che consacrò il torneo come un capolavoro sportivo. Oggi salutiamo con lo stesso spirito agonistico questo evento, gli organizzatori e i tanti partecipanti. Facciamo rivivere una grande eredità che ancora una volta lega passato e presente, aprendo una nuova stagione scacchistica nella nostra città destinata, ci auguriamo, ad eguagliare i fasti di quel glorioso 1930”. Dice il Presidente e Amministratore Delegato dott. Giuseppe Di Meco con la consigliera dott.sa Sonia Balestra e il consigliere arch. Mauro Menozzi.

“L’iniziativa non è soltanto un torneo: è un ritorno simbolico in uno dei luoghi più iconici della storia degli scacchi mondiali. Le sale del Casinò, che nel 1930 furono teatro di uno dei tornei più celebri del Novecento, tornano a riempirsi di giocatori, appassionati e giovani talenti, creando un ponte ideale tra la tradizione e la nuova generazione di scacchisti.

Il riferimento al 1930 non è casuale. In quell’anno Sanremo ospitò un evento che ancora oggi viene studiato e ricordato come uno dei tornei più forti di sempre.

Quasi un secolo dopo, la città dei fiori sceglie di riaccendere quella memoria, trasformandola in un motore culturale e sportivo. Il Festival 2026 si inserisce infatti in un percorso più ampio che mira a riportare Sanremo tra le capitali europee degli scacchi, con una visione che guarda già al futuro e al centenario del 2030.” John Pasqui, Presidente A.S.D. Scacchi Sanremo “Nenad ŠULAVA“.

Il Festival internazionale di Scacchi “Città di Sanremo”, che sta crescendo anno dopo anno, vuole diventare un appuntamento stabile nel calendario internazionale, attirando nuovi appassionati e campioni da tutto il mondo, legandosi a quel “Torneo dei Giganti” ricordato negli annali della scacchistica.