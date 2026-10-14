Tornelli contactless fuori uso alle fermate della Metro: servizio in down da alcune ore

Tornelli contactless fuori uso in diverse fermate della Metro questa mattina. Tra i punti in cui il servizio è in down anche Lingotto e Porta Nuova.
Un disagio nello specifico per i viaggiatori dotati di biglietti elettronici acquistati tramite app. L’assenza di addetti Gtt in alcune fermate come Lingotto ha costretto chi intendeva usufruire della metro a utilizzare un biglietto cartaceo per poter attraversare i tornelli standard.
Da Gtt fanno sapere che si tratta di un malfunzionamento momentaneo, i tecnici stanno intervenendo per ripristinare il servizio.