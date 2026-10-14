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Viabilità e trasporti | 14 ottobre 2026, 14:44

Tornelli contactless fuori uso alle fermate della Metro: servizio in down da alcune ore

Porta Nuova e Lingotto tra le stazioni con problemi

Tornelli contactless fuori uso

Tornelli contactless fuori uso

Tornelli contactless fuori uso in diverse fermate della Metro questa mattina. Tra i punti in cui il servizio è in down anche Lingotto e Porta Nuova

Un disagio nello specifico per i viaggiatori dotati di biglietti elettronici acquistati tramite app.  L’assenza di addetti Gtt in alcune fermate come Lingotto ha costretto chi intendeva usufruire della metro a utilizzare un biglietto cartaceo per poter attraversare i tornelli standard. 

Da Gtt fanno sapere che si tratta di un malfunzionamento momentaneo, i tecnici stanno intervenendo per ripristinare il servizio.

Chiara Gallo

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