Un senegalese e due vigili in borghese sventano una rapina, arrestato un 31enne

Attimi di paura ma anche di grande coraggio, mercoledì 14 ottobre, nei pressi di Porta Palazzo. Una donna è stata vittima di un tentativo di rapina tra corso Regina Margherita e via Ariosto, ma l’intervento tempestivo di un passante e di una pattuglia in borghese della Polizia Locale ha permesso di sventare il furto e arrestare uno dei due responsabili.

Il fatto

Gli agenti - un uomo e una donna appartenenti al Reparto Radiomobile - stavano svolgendo un servizio di controllo della viabilità quando hanno notato una donna che urlava, strattonata da due giovani. Senza esitazione, hanno invertito la marcia, acceso le sirene e si sono lanciati all’inseguimento.

A soccorrere la vittima è intervenuto anche un cittadino senegalese di 40 anni, che si è messo a inseguire i rapinatori insieme ai motociclisti. La fuga è proseguita tra le vie Lanino, Mameli, Borgo Dora e San Simone, fino a quando i due aggressori si sono separati: uno è riuscito a dileguarsi, l’altro - un 31enne di origine marocchina - è stato raggiunto e bloccato mentre tentava di nascondersi dietro una siepe ornamentale.

Le minacce al passante

Durante la fuga, uno dei due uomini avrebbe anche rotto una bottiglia di vetro cercando di minacciare il passante che li inseguiva. Gli agenti hanno poi raccolto la sua testimonianza, mentre la donna vittima del tentativo di rapina si era già allontanata.

Il 31enne è stato arrestato e deferito all’autorità giudiziaria con le ipotesi di reato di tentata rapina aggravata in concorso (artt. 56, 628 e 110 del Codice Penale). È stato portato alla casa circondariale.

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, e per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.