Riscoprire le nostre radici, ecco la guida alle bocciofile e Soms della Circoscrizione 7

Non solo spazi associativi, ma veri e propri presidi, custodi di storie e tradizioni. È con questo spirito che la Circoscrizione 7 ha presentato un nuovo progetto interamente dedicato alla cittadinanza: una mappatura completa, pratica e di facile consultazione che raccoglie tutte le bocciofile e le Soms (Società Operaie di Mutuo Soccorso) attive sul proprio territorio.

Compreso geograficamente tra le sponde del fiume Po, i corsi d'acqua della Dora e la verde precollina torinese, il territorio della Circoscrizione custodisce una fitta rete di circoli che da generazioni rappresentano il punto di riferimento insostituibile per la vita sociale dei quartieri. Dalla convivialità spontanea alle attività ricreative, questi spazi continuano a svolgere una funzione fondamentale contro l'isolamento e per la coesione urbana.

La guida: orari, contatti e attività a portata di mano

La pubblicazione non si limita a fotografare una realtà esistente, ma offre uno strumento operativo concreto per cittadini e visitatori. All'interno della guida è possibile trovare tutte le informazioni utili per vivere attivamente questi luoghi: dagli orari di apertura ai contatti diretti, fino al dettaglio delle proposte e delle attività che animano le giornate nei circoli.

L'iniziativa promossa dall'ente circoscrizionale nasce dalla volontà di valorizzare un patrimonio spesso silenzioso ma vitale, invitando la cittadinanza a varcare nuovamente la soglia di questi spazi. L'obiettivo è duplice: da un lato far conoscere le opportunità ricreative e culturali offerte capillarmente nei quartieri, dall'altro riconoscere il valore sociale di chi, giorno dopo giorno, mantiene vivi i legami di vicinato e la memoria storica della città.