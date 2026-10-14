Linea 10, si vede la fine: fermate Cecchi pronte all'Immacolata, fine lavori dopo Natale

Torna a farsi sentire il rumore del tram in Circoscrizione 7. Dopo mesi di cantieri, deviazioni e lavori in piazza Baldissera, la linea 10 sarebbe pronta a rimettersi in marcia e a tornare a servire il tratto di via Cigna e via Cecchi.

L'obiettivo di GTT e della Città sarebbe quello di chiudere i cantieri entro l'anno e riattivare il servizio tranviario a tutti gli effetti, con fermate nuove, accessibili e coperte. Un pezzo piccolo di tracciato, ma strategico, perché cucirebbe Torino Nord con Torino Sud-Ovest.

Per il coordinatore alla Mobilità della Circoscrizione 7, Giuseppe Piras, il ritorno del 10 sarebbe una notizia per tutti: "Le linee di forza, le linee tranviarie, sono molto più efficienti dal punto di vista del numero di passeggeri - ha detto - Con i nuovi tram abbiamo anche la migliore qualità del servizio e quindi siamo molto contenti di riavere questa tratta che attraverserà il nostro territorio".

Il cronoprogramma

Si tratterebbe, ha spiegato ancora, di un tratto non lunghissimo ma molto utile: "È un'altro percorso, come la linea 4, che passa attraverso la nostra circoscrizione e che collegherà Torino nord con Torino sud".

Sul fronte lavori l'ingegner Marco Binacchiella di Gtt ha ricostruito il cronoprogramma. Ad agosto Gtt è stata coinvolta, in accordo con Città e InfraTo per completare gli interventi legati all'appalto di piazza Baldissera. "Si è partiti con il completamento della fermata su via Chiesa della Salute, adesso stiamo operando su via Cecchi", ha spiegato. L'obiettivo sarebbe chiudere le due fermate di via Cecchi entro l'8 dicembre, per poi ripristinare la viabilità in piazza Baldissera e facilitare il percorso dei mezzi del trasporto pubblico.

In parallelo si lavorerebbe sulle altre due fermate davanti alla stazione Dora. "La Città le ha quasi terminate e noi faremo l'ultimo tratto di arredo", ha chiarito Binacchiella. Il termine dei lavori sarebbe previsto per il 31 dicembre di quest'anno.



Banchine senza barriere e coperte

Infine il capitolo fermate su cui si sta lavorando per renderle accessibili e coperte. Tutte le nuove banchine, ha assicurato GTT, dovrebbero essere senza barriere architettoniche, con rampe per le disabilità motorie e percorsi per ipovedenti. Inoltre ogni fermata avrà due pensiline in analogia a quello che è già stato fatto in via Chiesa della Salute.