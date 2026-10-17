Arresto cardiaco mentre si trova all'Ikea: paura per un uomo di 59 anni, poi la corsa alle Molinette

Attimi di paura, questa mattina, all'Ikea di Collegno: sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 di Azienda Zero per soccorrere un uomo andato in arresto cardiaco. La persona rimasta coinvolta, 59 anni, si trovava all'interno del bar dello store quando improvvisamente si è accasciato a terra. Il personale del negozio ha subito diramato un messaggio attraverso l'impianto sonoro per chiedere se nel negozio fosse presente un medico. Tre medici si trovavano nelle vicinanze e hanno immediatamente avviato le prime manovre di soccorso.

Negli stessi minuti la chiamata di soccorso è arrivata al 112 ed è stata trasferita alla Centrale Operativa del 118 di Torino, che ha immediatamente inviato un'ambulanza sul posto e seguito al telefono le operazioni di soccorso messe in atto dai medici presenti.

L'Ikea è cardioprotetta e i medici hanno utilizzato il defibrillatore per far ripartire il cuore dell'uomo, che ha ritrovato il battito e il respiro spontaneo prima del trasporto all'ospedale Molinette, dove ora si trova ricoverato in terapia intensiva. I medici dovranno indagare le cause dell'arresto cardiaco.

La presenza dei medici, la disponibilità immediata del defibrillatore e il coordinamento dei soccorsi da parte della Centrale Operativa del 118 hanno consentito di intervenire fin dai primi istanti dell'arresto cardiaco, garantendo la continuità del massaggio cardiaco. Una tempestività particolarmente importante in questo tipo di emergenze, in cui ogni secondo conta e la rapidità delle manovre di soccorso può contribuire a migliorare le possibilità di sopravvivenza.