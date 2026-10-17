Evento non autorizzato per un club del centro: 8000 euro di multa e sequestro dell'impianto audio

La Polizia, insieme ai colleghi della Municipale, ha effettuato un controllo presso un club del centro di Torino in occasione di un evento musicale temporaneo pubblicizzato sui canali social.

Prima di accedere al locale i poliziotti hanno riscontrato la presenza di circa 500 persone, nel dehors e nell’area esterna, intente a ballare a ritmo di musica ad alto volume diffusa da una console DJ e da un impianto acustico professionale allestito sulla terrazza, senza autorizzazioni.

A seguito dei controlli, il gestore del locale è stato denunciato per svolgimento di attività danzante e di pubblico spettacolo abusivi, mentre gli agenti hanno sequestrato l’attrezzatura musicale, del registro corrispettivi e del sistema pos portatile.

Inoltre, sono state contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 8000 euro per la somministrazione abusiva di alimenti e bevande, all'assenza della registrazione della notifica sanitaria, alla diffusione di musica amplificata nei dehors con conseguente disturbo alla quiete pubblica, nonché all'installazione di mezzi pubblicitari e all'occupazione di suolo pubblico prive di autorizzazione.

La posizione lavorativa di tre addetti è stata segnalata all’Ispettorato del Lavoro per gli opportuni accertamenti.