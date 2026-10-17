Investe con l'auto alcune persone dopo una lite fuori da una discoteca nel quartiere San Paolo

Il giovane si è dato alla fuga, ma è stato rintracciato

Erano circa le 5 del mattino quando, a bordo della sua auto, ha investito alcune persone all'uscita di una discoteca del quartiere San Paolo. I fatti risalgono all'11 ottobre, ma la Polizia è riuscita a risalire all'identità del responsabile.

Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in via Cesana all'angolo con via Barge dopo diverse segnalazioni per una lite in strada. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato alcune persone tra cui una ragazza con ferite lacero contuse a una gamba. Ascoltando i racconti e le testimonianze, è emerso che la giovane, insieme ad altre persone, era stata investita da un’auto che era poi fuggita. Al volante, un ventenne che, dopo essere stato respinto della discoteca e aver mostrato un atteggiamento aggressivo nei confronti delle persone presenti all’esterno, si era messo alla guida compiendo manovre sconsiderate ad alta velocità, imboccando anche una delle vie in contromano e mettendo a repentaglio la vita delle persone presenti, fino a colpire e a causare il ferimento di due persone.

A testimonianza del passaggio della vettura, oltre ai feriti, anche la presenza di un’altra auto danneggiata e di uno specchietto infranto. Il ragazzo in fuga è stato trovato all’interno del veicolo in un parcheggio di piazza San Secondo. Sottoposto ad alcol test, aveva valori alcolemici superiori a 1,20 ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Nei giorni scorsi sono stati disposti gli arresti domiciliari.