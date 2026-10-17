Barriera di Milano, aveva tentato di rapinare una donna. Adesso finisce in carcere

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino originario del Bangladesh, di 27 anni. Lo hanno fermato nei pressi della fermata “Derna Sud” in piazza Derna.
Sottoposto a controllo, è emerso che a suo carico c'era un'ordinanza di custodia cautelare in carcere dopo non aver rispettato più volte un obbligo di presentazione. L'uomo era infatti responsabile di una tentata rapina impropria nello scorso mese di agosto.
All'epoca dei fatti, dopo aver sottratto uno smartphone ad una donna, l'uomo l’aveva aggredita colpendola con pugni al volto, trascinandola per i capelli e tentando di strangolarla, mentre la vittima cercava di fermarlo per riavere il cellulare.