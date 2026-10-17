 / Cronaca

Cronaca | 17 ottobre 2026, 11:27

Barriera di Milano, aveva tentato di rapinare una donna. Adesso finisce in carcere

Un 27enne del Bangladesh aveva ricevuto un obbligo di presentazione alle forze dell'ordine, ma lo aveva infranto più volte

L'uomo aveva tentato di rubare un cellulare e poi aveva aggredito la vittima

L'uomo aveva tentato di rubare un cellulare e poi aveva aggredito la vittima

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino originario del Bangladesh, di 27 anni.  Lo hanno fermato nei pressi della fermata “Derna Sud” in piazza Derna.

Sottoposto a controllo, è emerso che a suo carico c'era un'ordinanza di custodia cautelare in carcere dopo non aver rispettato più volte un obbligo di presentazione. L'uomo era infatti responsabile di una tentata rapina impropria nello scorso mese di agosto.

All'epoca dei fatti, dopo aver sottratto uno smartphone ad una donna, l'uomo l’aveva aggredita colpendola con pugni al volto, trascinandola per i capelli e tentando di strangolarla, mentre la vittima cercava di fermarlo per riavere il cellulare.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium