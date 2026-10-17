Gazebo dei vannacciani: in piazza Facta a Pinerolo la protesta

"Fuori i fascisti dalle città", "Fascisti carogne tornate nelle fogne", sono alcuni dei cori contro i militanti di Futuro Nazionale. Con l'arrivo in piazza Facta a Pinerolo del gazebo dei vannacciani è scattata la protesta con tanto di striscioni con scritte con "Pinerolo antifascista" e "Fetore Nazionale". Non sono mancati nemmeno attacchi ai leghisti e a Fratelli d'Italia, con l'intervento dei carabinieri per consentire di montare il gazebo in sicurezza. Nel mirino anche il consigliere comunale Dario Mongiello e il suo giornale 'Voce pinerolese', che più volte ha attaccato l'occupazione abusiva di un locale in via Midana, noto come Spazio Niño.

Il commento del referente dei vannacciani Gianluca D'Aloia: "Pinerolo è ostaggio di forze antidemocratiche che non consentono il libero pensiero".