Sotto18+ Film Festival, la 27esima edizione dal 16 al 21 dicembre

Sotto18+ Film Festival si svolgerà a Torino dal 16 al 21 dicembre 2026. La manifestazione dedicata al cinema realizzato per i, e dai, più giovani, organizzata da AIACE Torino con la Città di Torino e con ITER – Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile ‒, giunge quest’anno alla 27° edizione, in cui, come sempre, le iniziative aperte a tutto il pubblico saranno precedute e poi affiancate da un ampio programma didattico.

Le Giornate delle scuole, che comprendono proiezioni, attività laboratoriali e incontri riservati agli studenti di ogni ordine e grado, prenderanno il via il 16 novembre e proseguiranno per un mese, terminando, in parallelo al Festival, il 21 dicembre. I cortometraggi in gara nel Concorso nazionale delle Scuole, per il quale si sono concluse le selezioni, saranno proiettati il 17 e 18 dicembre.

Il Festival manterrà inalterata nel 2026 la sua struttura articolata in numerose sezioni competitive, che danno ampio spazio alla creatività giovanile in tutte le sue forme e i suoi formati. I lungometraggi saranno presentati nella selezione internazionale di Generazione futura e in quella nazionale del Premio “Gianni Volpi”. I cortometraggi saranno protagonisti di That’s Animato! – dove confluiscono i lavori realizzati dagli studenti delle scuole di animazione di tutto il mondo – del Concorso nazionale Campus in corto – dedicato alle opere brevi realizzate nelle scuole post diploma – e del Concorso nazionale Sotto18 OFF, cui partecipano i video prodotti in ambiti extrascolastici da giovani under 18.

Alle molteplici sezioni concorsuali si aggiunge in quest’edizione un focus dedicato ai documentari torinesi che, dagli anni 80 a oggi, hanno mostrato e raccontato i progressivi cambiamenti della città. «Anche in quest’edizione l’obiettivo prioritario è offrire uno spazio in cui le giovani generazioni possano incontrare il cinema» – dicono Cristina Colet ed Enrico Verra, direttori di Sotto18+ Film Festival – «Le giornate dedicate alle scuole – che sono una parte fondamentale di quest’impegno –, così come le altre sezioni aperte a tutto il pubblico, riflettono l’idea del cinema come strumento per ampliare lo sguardo, per mettere in discussione il proprio punto di vista e aprirsi a quello degli altri, sia quando si è spettatori, sia quando si diventa autori delle proprie storie».

Un’impostazione rispecchiata anche dall’immagine-guida dell’edizione 2026 – un ragazzo che “gira” (filma) il mondo seduto su una panchina – realizzata da Marco Rubiola. Come spiega il direttore creativo e fotografo della factory piazzasanmarco.com, già autore lo scorso anno della campagna del Festival, «è un’immagine che gioca sull’orientamento degli elementi orizzontali e verticali e che mostra come basti poco per guardare le cose da un’altra prospettiva: sottintendendo il passaggio dal display del telefono al grande schermo, è un invito ad allargare gli orizzonti, a “girare” il mondo, in tutte le sue sfaccettature».