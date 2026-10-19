"Sento le voci": musica, racconti e ospiti inattesi nello spettacolo di Ombretta Mantoan

Una cantante, la sua chitarra e tante storie da raccontare. Tutto sembra pronto per un viaggio musicale fatto di canzoni, ricordi e aneddoti tragicomici, quando qualcosa di inaspettato irrompe sulla scena. Alcune voci cominciano a farsi sentire, ospiti decisamente poco discreti interrompono il racconto e quella che doveva essere una tranquilla esibizione si trasforma in un imprevedibile gioco teatrale. Chi sta parlando? Da dove arrivano quelle voci? E soprattutto, come riuscirà la protagonista a portare a termine il suo spettacolo?

È questa l'atmosfera di “Sento le voci: musica, racconti e... illusioni”, lo storytelling musicale di Ombretta Mantoan, promosso dall'Associazione D.I.V.A. ODV e in programma venerdì 30 ottobre 2026, dalle 15.30 alle 17.00, presso Vol.To – Centro Servizi per il Volontariato, in via Giolitti 21 a Torino.

A dare vita a questo originale intreccio è Ombretta Mantoan, cantante, musicista e ventriloqua. La sua formazione musicale inizia negli anni Novanta e prosegue attraverso un percorso di perfezionamento con insegnanti come Barbara Raimondi, Lucia Minetti e Cheryl Porter. Nel 2020 si avvicina all'arte della ventriloquia, studiando con Dante Cigarini, Samuel Barletti e Rafael Voltan. Un talento che nel 2024 la porta anche sul piccolo schermo, quando partecipa come ventriloqua alla trasmissione televisiva La Corrida, aggiudicandosi la vittoria della terza puntata.

L'appuntamento si inserisce nel percorso dell'Associazione D.I.V.A. ODV, da anni impegnata nel promuovere iniziative culturali e sociali capaci di contrastare la solitudine e creare nuove occasioni di incontro. Attraverso la musica, il teatro e il sorriso, anche questo spettacolo diventa un'opportunità per condividere emozioni, alimentare la curiosità e vivere insieme un pomeriggio diverso dal solito.

La partecipazione è libera, aperta a tutti e non richiede iscrizione.