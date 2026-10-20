Lutto a Venaria e nel basket: morta a 17 anni Anna Mellano

Lutto nel mondo del basket italiano e a Venaria Reale: nella notte tra domenica e lunedì è infatti scomparsa, all'età di 17 anni, Anna Mellano. Classe 2009 e cestista del Basket Venaria, aveva già vestito la maglia azzurra delle giovanili: a stroncarla una malattia. L'annuncio è arrivato dalla Fedebasket con una nota: "A portare via Anna un male ingiusto, contro il quale ha lottato con la stessa determinazione che ha sempre dimostrato sul parquet".

Il ricordo

A ricordala è anche il Basket Venaria, che sui social scrive: "Tutti i componenti della nostra Società si stringono attorno alla famiglia di Anna in questo doloroso momento". Parole analoghe anche dal Venaria Calcio, che aggiunge: "Ai genitori, alla famiglia, alle compagne e a tutte le persone che hanno voluto bene ad Anna va il nostro cordoglio".

La ragazza era cresciuta nel Basket Venaria di Teo Mitton, distinguendosi per il suo talento fino ad entrare nel giro delle Nazionali giovanili.

Giulivi: "Notizia che toglie il fiato"

A ricordarla anche il sindaco di Venaria Fabio Giulivi: "Da papà, è 𝘂𝗻𝗮 𝗻𝗼𝘁𝗶𝘇𝗶𝗮 𝗰𝗵𝗲 𝘁𝗼𝗴𝗹𝗶𝗲 𝗶𝗹 𝗳𝗶𝗮𝘁𝗼. Penso proprio alla sua mamma e al suo papà, persone meravigliose, a un dolore che nessun genitore dovrebbe mai affrontare". "Davanti a una perdita così, - aggiunge - tanti affanni della quotidianità diventano piccoli e le parole sembrano tutte insufficienti. 𝗔 𝗻𝗼𝗺𝗲 𝗺𝗶𝗼 𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 Città di Venaria Reale, mi stringo con affetto alla mamma Marta, al papà Danilo, al fratello e alle sorelle e a tutti i suoi cari".