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Cronaca | 19 ottobre 2026, 20:08

Colpo da Re alla Reggia di Venaria: rubati orologi d'epoca di valore

I ladri svaligiano una teca nella notte e fuggono con preziosi pezzi da taschino. Danno in fase di stima

Colpo da Re alla Reggia di Venaria: rubati orologi d'epoca di valore

Colpo nella notte alla Reggia di Venaria Reale, dove una banda di ladri ha svaligiato una teca portando via preziosi orologi d'epoca. 

Come riporta ANSA Piemonte, i malviventi sono riusciti a far perdere le proprie tracce dopo aver sottratto diversi pezzi di valore, in particolare modelli da taschino, per un danno economico complessivo che è ancora in fase di stima da parte degli esperti.

Redazione

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