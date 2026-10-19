Truffatori arrestati a Torino dopo aver derubato un'anziana con disabilità: si erano fatti consegnare contanti e gioielli per 20 mila euro

La Polizia di Stato di Torino, nell'ambito delle attività di contrasto alle truffe in danno delle persone anziane, ha arrestato in flagranza due uomini ritenuti responsabili di un furto in abitazione aggravato ai danni di una donna anziana affetta da una grave patologia invalidante.

L'episodio si è verificato nel pomeriggio di alcuni giorni fa, quando la vittima è stata contattata telefonicamente da persone che, qualificandosi falsamente come dipendenti comunali e appartenenti alle Forze dell'Ordine, la inducevano a credere che il documento d'identità del marito fosse stato utilizzato per commettere una rapina. Con il pretesto di dover verificare la provenienza dei beni custoditi in casa, i truffatori hanno convinto la donna a raccogliere gioielli e denaro contante in attesa dell'arrivo di un loro presunto collaboratore.

Uno dei due raggiungeva l'abitazione della vittima e, presentandosi come incaricato della Polizia, riusciva ad impossessarsi di gioielli e denaro. Tuttavia, gli investigatori della Squadra Mobile di Torino, impegnati in specifici servizi finalizzati al contrasto delle truffe agli anziani, stavano monitorando i movimenti dei due sin dal loro arrivo nel capoluogo piemontese

L'immediato intervento degli operatori ha consentito di fermare il responsabile pochi minuti dopo l'uscita dall'abitazione e di recuperare integralmente la refurtiva, costituita da numerosi preziosi e denaro contante per un valore complessivo stimato in circa 20.000 euro. I beni venivano successivamente restituiti alla legittima proprietaria.

Le ulteriori attività investigative hanno permesso di rintracciare e arrestare anche il complice, individuato nei pressi di una delle stazioni ferroviarie della città. Gli accertamenti svolti nell'immediatezza hanno consentito, inoltre, di acquisire importanti elementi investigativi sull'organizzazione criminale che aveva pianificato e coordinato l'azione delittuosa dalla Campania.

Su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, entrambi gli arrestati sono stati associati presso la Casa Circondariale "Lorusso e Cutugno" di Torino.