Non si ferma allo stop della Polizia: arrestato in moto senza patente dopo un inseguimento in Barriera di Milano

La Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto dei reati nelle aree cittadine maggiormente esposte a fenomeni di illegalità, ha arrestato, nei giorni scorsi nel quartiere Barriera Milano, un uomo di 41 anni che non si è fermato all’alt intimato dagli agenti, dandosi alla fuga a bordo di un motociclo. L’uomo è stato, inoltre, denunciato per guida senza patente, mai conseguita, mentre il veicolo, risultato privo della copertura assicurativa obbligatoria, è stato sottoposto a sequestro amministrativo, con la contestazione della relativa sanzione.

L’intervento è avvenuto nel cuore della notte, quando la Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnata in un servizio di controllo del territorio in corso Giulio Cesare, ha notato un motociclo con a bordo un uomo.

Alla vista degli agenti, il conducente ha accelerato, inducendo i poliziotti a intimargli l’alt mediante i dispositivi luminosi e acustici di servizio. L’uomo, tuttavia, anziché fermarsi, si è dato alla fuga, proseguendo a velocità sostenuta e imboccando diverse strade contromano.

L’inseguimento è proseguito fino a via Arrigo Boito, dove gli agenti sono riusciti a raggiungere e bloccare il fuggitivo.

Accompagnato in Questura, il 41enne è risultato sprovvisto di patente di guida. I controlli hanno inoltre permesso di accertare che il motociclo era privo della copertura assicurativa obbligatoria, circostanza che ha comportato il sequestro amministrativo del veicolo e la contestazione della relativa violazione.

Considerata la condotta di guida tenuta durante la fuga, protrattasi per circa dodici minuti e caratterizzata da velocità sostenuta e ripetute manovre pericolose, l’uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza a favore dell’indagato sino alla sentenza definitiva.