Maxi sequestro in Barriera: cocaina, Rolex e oltre 60mila euro in contanti in casa della coppia

Oltre 60 mila euro in contanti, un Rolex da 10 mila euro e decine di dosi di cocaina pronte per essere vendute: era questo il tesoretto custodito all'interno di un appartamento di Barriera di Milano. L'operazione della Polizia giudiziaria ha portato all'arresto di un uomo di 38 anni per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e alla denuncia della sua convivente di 37 anni per il medesimo reato in concorso.

L'intervento è scattato nei giorni scorsi, quando i Carabinieri del Nucleo Operativo Oltre Dora hanno effettuato un controllo e una perquisizione nell'abitazione della coppia. Durante le verifiche, i militari hanno scovato 39 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 20 grammi, insieme a 62.830 euro in contanti, ritenuti il guadagno dell'attività illecita.

Oltre al denaro e alla droga, sotto sequestro sono finiti anche quattro smartphone e un orologio Rolex, sul quale sono ora in corso accertamenti per stabilirne l'origine. L'uomo di 38 anni è stato trasferito nel carcere Lorusso e Cutugno, a disposizione dell'autorità giudiziaria torinese.