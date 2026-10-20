Presidio per ricordare Emilia Maidaska, morta a 16 anni mentre attraversava corso Casale

Questo pomeriggio un presidio ricorderà Emilia Maidaska, morta il 20 ottobre 2023 all'età di 16 anni mentre attraversava le strisce pedonali all'altezza di corso Casale 246. L'appuntamento è alle 16:30, all'angolo con via Signorelli, esattamente nel luogo dove è morta la ragazza. Un'iniziativa promossa dal FIAB Torino Bike Pride.

La commemorazione

Emilia Maidanska era una giovane ragazza ucraina, arrivata a Torino dopo l'invasione russa del suo paese del 2022 per ricostruirsi una vita lontano dalle bombe. All'ombra della Mole frequentava il liceo Passoni e coltivava una delle sue grandi passioni: il disegno. Il 20 ottobre 2023, mentre si stava recando a scuola, Emilia è stata investita e uccisa sulle strisce pedonali di corso Casale. Al momento di commemorazione di questo pomeriggio parteciperà anche la zia Eugenia.

Il piccolo Nicolò

Dopo la morte di Nicolò di sette anni, investito mentre pedalava con il papà sulla ciclabile di corso Regina Margherita, nelle ultime settimane una parte consistente di torinesi ha deciso di mobilitarsi. Dalla ciclabile umana ai presidi, cresce la richiesta di strade più sicure e di interventi concreti.

Ieri il Comitato Vanchiglia Insieme, FIAB Torino Bike Pride e Bici & Dintorni, Fridays for Future Torino ed altre realtà hanno incontrato il sindaco Stefano Lo Russo e l'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta per chiedere interventi di moderazione del traffico in corso Regina.

