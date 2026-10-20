"Basta degrado e bivacchi": Fratelli d'Italia promuove una camminata sotto i portici del centro

Accendere i riflettori sulla sicurezza e sulle condizioni dei portici del centro città: è questo l'obiettivo della camminata di protesta e mobilitazione promossa dalla consigliera della Circoscrizione 1 Grazia Poggio Sartori (Fratelli d'Italia), in programma per venerdì 23 ottobre 2026 alle ore 19.

Il percorso e l'appello ai cittadini

L'appuntamento per i partecipanti è fissato sotto i portici all'angolo tra corso Vittorio Emanuele II e corso Vinzaglio. Da lì il corteo si snoderà lungo i portici di corso Vittorio Emanuele II, attraverserà piazza Carlo Felice e proseguirà lungo un tratto di via Roma, toccando alcuni dei punti storici e commerciali del centro di Torino.

Obiettivo dare voce al disagio di residenti e commercianti rispetto alle condizioni di degrado e alla presenza di bivacchi sotto le campate cittadine.

"Diamo un segnale chiaro alle istituzioni"

Come dichiara la promotrice dell'evento, Grazia Poggio Sartori "si tratta di un appuntamento importante: vogliamo far sentire la nostra voce e dare un segnale chiaro alle istituzioni: basta degrado, basta bivacchi, basta accampamenti!".