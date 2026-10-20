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Cronaca | 20 ottobre 2026, 09:39

San Salvario, persecuzione sotto casa dell'ex: 28enne arrestato dalla Polizia

L'uomo ha violato il divieto di avvicinamento suonando con insistenza al citofono della donna

San Salvario, persecuzione sotto casa dell'ex: 28enne arrestato dalla Polizia

Violava il divieto di avvicinamento presentandosi sotto casa dell'ex fidanzata e suonando con insistenza al citofono, ma l'intervento della Polizia ha portato all'arresto del ragazzo di 28 anni nel quartiere San Salvario.

L'operazione è scattata nei giorni scorsi a seguito di una chiamata al numero unico di emergenza 112 che segnalava la presenza del giovane nei pressi dell'abitazione della donna. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, giunti sul posto, hanno individuato e fermato il 28enne, un cittadino bengalese.

Dai successivi accertamenti è emerso che l'uomo era destinatario di una misura cautelare, emessa dal Tribunale di Torino nel luglio del 2026, che gli imponeva il divieto di avvicinamento alla persona offesa e l'obbligo di mantenere una distanza minima di 1.000 metri dalla donna, dalla sua casa e da tutti i luoghi abitualmente da lei frequentati.

Redazione

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