Baby gang in azione nel centro, aggredito un ragazzo: "Grondava sangue"

Baby gang in azione nel centro di Torino. Poco dopo le 18 si è verificata l'ennesima aggressione da parte di un gruppo di extracomunitari, che hanno circondato e aggredito un trentenne davanti alla banca Intesa Sanpaolo di piazza San Carlo.
Una scena che non è passata inosservata, tant'è che è stato chiamato il 112. Quando gli agenti delle volanti sono arrivati sul posto però erano tutti scappati.
La testimonianza
"Erano un gruppo - racconta un testimone - di 4-5 maranza, di origine magrebina. Io stavo lavorando lì vicino e sono intervenuto perché ho sentito delle urla. Quando sono arrivato ho visto solo un ragazzo straniero grondante sangue, mentre la banda scappava in direzione di piazza Castello sotto i portici di via Roma dal lato fiume".
Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118. L'aggredito, che ha raccontato l'accaduto, è stato portato in ospedale in codice verde con diverse ferite, tra cui una sospetta frattura del naso.
"Che episodi simili - commenta la capogruppo di Forza Italia Federica Scanderebech - accadano in pieno giorno, nel centro di Torino, è davvero preoccupante ed allarmante. La sicurezza a Torino non può e non deve essere trascurata".
Nell'area che va da piazza Castello a piazza Carlo Felice si sono registrati, nel corso dei mesi passati, diverse aggressioni da parte di baby gang. Violenze commesse nella maggior parte dei casi per portare via i soldi nel portafoglio o il cellulare alla vittima.
Il secondo intervento del 118: uomo aggredisce i sanitari
Successivamente il personale del 118 di Azienda Zero è intervenuto in via Cottolengo per soccorrere un uomo che stava mettendo a rischio la propria incolumità e quella degli automobilisti presenti. Due ambulanze - base e medicalizzata - si sono recate sul posto, ma all'arrivo del primo mezzo l'uomo ha aggredito a calci e pugni il personale sanitario.