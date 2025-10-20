Baby gang in azione nel centro, aggredito un ragazzo: "Grondava sangue"

Baby gang in azione nel centro di Torino. Poco dopo le 18 si è verificata l'ennesima aggressione da parte di un gruppo di extracomunitari, che hanno circondato e aggredito un trentenne davanti alla banca Intesa Sanpaolo di piazza San Carlo.

Una scena che non è passata inosservata, tant'è che è stato chiamato il 112. Quando gli agenti delle volanti sono arrivati sul posto però erano tutti scappati.

La testimonianza

"Erano un gruppo - racconta un testimone - di 4-5 maranza, di origine magrebina. Io stavo lavorando lì vicino e sono intervenuto perché ho sentito delle urla. Quando sono arrivato ho visto solo un ragazzo straniero grondante sangue, mentre la banda scappava in direzione di piazza Castello sotto i portici di via Roma dal lato fiume".

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118. L'aggredito, che ha raccontato l'accaduto, è stato portato in ospedale in codice verde con diverse ferite, tra cui una sospetta frattura del naso. "Che episodi simili - commenta la capogruppo di Forza Italia Federica Scanderebech - accadano in pieno giorno, nel centro di Torino, è davvero preoccupante ed allarmante. La sicurezza a Torino non può e non deve essere trascurata".